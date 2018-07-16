Под Варшавой ищут питона с помощью фотоловушек

Польская служба защиты и спасения животных неделю ищет пятиметрового питона, который свободно перемещается у берегов Вислы под Варшавой. Из-за похолодания поиски временно приостановлены, так как змея где-то спряталась и не двигается.

Об обнаружении на берегу Вислы сброшенной кожи огромной змеи стало известно неделю назад. После измерения оказалось, что ее длина больше пяти метров, а ширина - полметра. Где находится питон, неизвестно. По мнению экспертов, у Вислы в районе местностей Гассы и Чесишев вблизи Варшавы находится взрослая особь тигрового питона.

В районе потенциального местонахождения змеи велись активные поиски. Эксперты призывают местных жителей тщательно наблюдать за происходящим вокруг, воздерживаться от прогулок и ночевок на природе, незамедлительно информировать ответственные службы, если удастся заметить питона или его след. Под угрозой нападения находятся дети и домашние животные.

Поиски пока результата не дали.

Принято решение вести мониторинг территории при помощи беспилотника. Также планируется проверить всех зарегистрированных заводчиков змей в регионе.

Специалисты обнаружили многочисленные следы перемещения змеи шириной около 40 см. Известно, что она плавала в Висле, выползала на берег. Возможно, что питон давно живет в этом месте.

Сейчас эксперты анализируют сделанные беспилотником снимки, надеются на помощь фотоловушек, установленных в регионе потенциального местонахождения питона. Они включаются в момент, когда на контролируемой территории начинается движение. Наблюдатели сразу же получают сигнал на мобильный телефон.

Пока из-за похолодания пресмыкающееся лежит в укромном месте без движения. По информации синоптиков, на этой неделе в регионе будет пасмурно.