Подруга Криштиану Роналду показала в Москве помолвочное кольцо

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Джорджина Родригес, которая является возлюбленной Криштиану Роналду, присутствовала на стадионе "Лужники" в Москве во время матча сборной Португалии против команды Марокко.
Фотографы запечатлели кадр, на котором видно, что безымянный палец девушки украшает помолвочное кольцо с большим бриллиантом. По информации СМИ, стоимость драгоценного украшения от Cartier составляет около $814 тыс.
Между тем встреча футболистов Португалии и Марокко закончилась победой Португалии со счетом 1:0. Заветный гол в ворота противника забил Криштиану Роналду, который по итогу матча был назван лучшим игроком встречи.
Джорджина Родригес (бывшая продавщица мадридского бутика Gucci) и Криштиану Роналду вместе с 2016 года. В ноябре 2017 года испанская модель и португальский футболист стали родителями девочки, которую назвали Аланой Мартиной. У Роналду также есть трое детей от суррогатных матерей - сын Криштиану-младший, а также близнецы Ева и Матео. -0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3177 BYN
|2.313 BYN
|2.323 BYN
|USD
|2.0076 BYN
|2 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.1463 BYN
|3.145 BYN
|3.15 BYN