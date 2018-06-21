Подруга Криштиану Роналду показала в Москве помолвочное кольцо

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Джорджина Родригес, которая является возлюбленной Криштиану Роналду, присутствовала на стадионе "Лужники" в Москве во время матча сборной Португалии против команды Марокко.

Фотографы запечатлели кадр, на котором видно, что безымянный палец девушки украшает помолвочное кольцо с большим бриллиантом. По информации СМИ, стоимость драгоценного украшения от Cartier составляет около $814 тыс.

Между тем встреча футболистов Португалии и Марокко закончилась победой Португалии со счетом 1:0. Заветный гол в ворота противника забил Криштиану Роналду, который по итогу матча был назван лучшим игроком встречи.

Джорджина Родригес (бывшая продавщица мадридского бутика Gucci) и Криштиану Роналду вместе с 2016 года. В ноябре 2017 года испанская модель и португальский футболист стали родителями девочки, которую назвали Аланой Мартиной. У Роналду также есть трое детей от суррогатных матерей - сын Криштиану-младший, а также близнецы Ева и Матео. -0-