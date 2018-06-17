Поисковики нашли в Финском заливе миноносец "Новик", затонувший в 1941 году

Международная финско-российская экспедиция нашла в Финском заливе место гибели в 1941 году эскадренного миноносца русского флота "Новик" (в советское время он назывался "Яков Свердлов"). Об этом сообщает ТАСС.

"Новик" - это эскадренный миноносец, который считался лучшим кораблем в мире, самым быстрым и современным в годы Первой мировой войны.

Корабль лежит на дне Финского залива на глубине около 80 метров в акватории, где в годы Великой Отечественной войны было обширное немецко-финское минное заграждение "Юминда". На этом заграждении в августе 1941 года погибла большая часть кораблей во время трагического Таллинского перехода. "Новик" шел в охране крейсера "Киров", прикрывая его от торпедных атак немцев, и подорвался на мине.

Объект был обнаружен в результате гидролокационного поиска финской поисковой командой Subzone. Погружение российских и финских поисковиков состоялось 16 июня с борта исследовательского судна Yoldia. Оно заняло 150 минут.

Корпус корабля поисковики нашли разломанным на две части, носовая часть перевернута вверх килем, а корма с орудиями и надстройкой - на ровном киле. На корме отчетливо видны название корабля - "Яков Свердлов" - и герб СССР. Участники экспедиции планируют совершить еще несколько погружений для более подробного осмотра объекта.

Головной корабль серии эскадренных миноносцев "Новик" был спущен на воду в 1913 году и участвовал во всех боевых действиях на Балтике в Первую мировую войну. В 1926 году переименован в "Яков Свердлов".

Корабль 28 августа 1941 года подорвался на мине во время Таллинского перехода.

Экспедиция является совместным проектом финской поисковой команды Subzone и российской экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы".