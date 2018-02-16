Поклонник бросил бусы в лицо Элтону Джону

Во время недавнего концерта в Элтон Джон пригласил своих поклонников подняться к нему на сцену во время исполнения песни "Saturday Night's Alright for Fighting". Но все пошло немного не по плану, и кто-то из фанатов швырнул в исполнителя бусами.
Поклонник оказался метким, так как украшение угодило прямо в челюсть певца. Элтон сразу же перестал исполнять композицию и проверил, все ли зубы на месте. Выглядел легендарный певец растерянным. К счастью, потери зубов удалось избежать, и он продолжил свой концерт.
Данный случай Элтон Джон никак не прокомментировал.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN