Поклоннице Селены Гомес грозит 9 лет тюрьмы

Аккаунт Селены Гомес уже не раз взламывался и все, что хранилось в телефоне у звезды становилось достоянием общественности: будь то фото девушки или личные переписки. И вот опять история повторилась. Однако, до недавнего времени подозреваемых во взломе у полиции не было. Но теперь стало известно, что студентке по имени Сьюзан Атрач грозит до 9 лет тюрьмы за мошенничество.

По версии следствия, девушка взломала аккаунты певицы в период между июнем 2015 года и февралем 2016 и распространила личные материалы Гомес в интернете. 21-летней Сьюзан предъявлено обвинение сразу по 11 пунктам, среди которых хищение данных и мошенничество. Атрач не получила никакой выгоды из своих действий и полученные данные в СМИ не отправляла, однако она может сесть в тюрьму на 9 лет. Суд состоится 27 августа.