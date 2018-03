Полмиллиона человек смотрели прямую трансляцию спасения кота

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Феникс (США, штат Аризона) спасение кота превратилось в реалити-шоу, за которым наблюдали полмиллиона человек.

Местный кот по кличке Джипси залез на столб, но слезть побоялся. Как сообщают очевидцы, питомец сидел на столбе два дня, прежде чем жители города Феникс поняли, что животное нужно спасать. Пользователи соцсетей стали активно делится информацией о Джипси и просить о помощи. На место происшествия выехали волонтеры и телевизионщики.

Тележурналисты запустили прямую трансляцию спасения кота в Facebook. Спасательная операция длилась около двух часов, за ее трансляцией в соцсети следили около 500 тыс. человек. А на данный момент у видео свыше 900 тыс. просмотров.

GOOD NEWS! Gypsy the cat has been rescued after being stuck atop a power pole for over 24 hours near 37th Avenue and Bethany Home Road! pic.twitter.com/aNHTWKR6zq