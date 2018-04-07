Посуду 4 века до н.э. нашли археологи в Крыму

В процессе исследования территории, на которой планируется строительство железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив, российские археологи нашли расписную керамику, характерную для 4 века до н.э. Об этом сообщает ряд информагентств.

Находки передали в Восточно-Крымский историко-культурный музей в Керчи. На территории будущего строительства изучаются курганы, остатки древних поселений и укреплений, принадлежащие к разным эпохам и культурам. Историки передадут участок под строительство только после детального обследования.

Первый автомобиль по транспортному переходу через Керченский пролив должен проехать в декабре 2018 года.