Прабабушка из Техаса убила аллигатора, чтобы отомстить за своего пони

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Джуди Кокран, 73-летняя женщина, которая в этом году стала прабабушкой и выиграла выборы в мэры небольшого городка Ливингстон в Техасе, добавила еще одно яркое событие в копилку воспоминаний. Женщина без труда расправилась с аллигатором весом в 263 килограмма, сообщает портал USA Today.

Как избранный чиновник, Джуди хочет, чтобы общественность знала, что она стреляла в аллигатора, имея разрешение на охоту: "Есть много требований, чтобы убить аллигатора в нашем округе. Мы являемся одним из 12 округов, в которых существует сезон охоты на аллигаторов - между 10 и 30 сентября. У вас должно быть разрешение, и сначала надо поймать аллигатора на крюк. Мы не просто ходим на ранчо и охотимся на аллигаторов".

Также она добавила, что аллигатор был убит после одного выстрела. И, скорее всего, именно эта огромная особь утащила пони с фермы ее семьи. Мясо хищника планируют съесть, а голову выставить в кабинете мэра.-0-