Пригожин объяснил неудачу России на "Евровидении-2018"

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что выступление россиянки Юлии Самойловой на "Евровидении-2018" было не самым удачным.

Напомним, что второй полуфинал, в котором выступала представительница России, состоялся в Лиссабоне 10 мая. Юлии Самойловой не хватило голосов, чтобы пройти в финал.

Пригожин признался, что сильно удивился, если бы Россия все же вышла в финал. Он считает, что это было не самое лучше выступление России, создавалось ощущение, что у Юлии не работали ушные мониторы. Тем не менее, продюсер подчеркнул, что девушка проявила силу духа, выступила, не побоявшись ничего.