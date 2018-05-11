Пригожин объяснил неудачу России на "Евровидении-2018"

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что выступление россиянки Юлии Самойловой на "Евровидении-2018" было не самым удачным.
Напомним, что второй полуфинал, в котором выступала представительница России, состоялся в Лиссабоне 10 мая. Юлии Самойловой не хватило голосов, чтобы пройти в финал.
Пригожин признался, что сильно удивился, если бы Россия все же вышла в финал. Он считает, что это было не самое лучше выступление России, создавалось ощущение, что у Юлии не работали ушные мониторы. Тем не менее, продюсер подчеркнул, что девушка проявила силу духа, выступила, не побоявшись ничего.
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