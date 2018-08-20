Приянка Чопра и Ник Джонас официально объявили о помолвке

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приянка Чопра и Ник Джонас официально подтвердили, что слухи о помолвке вполне правдивы. Пара опубликовала совместное фото в своих инстаграм-профилях с официальным подтверждением помолвки. Пока поклонники поздравляют звездную пару, сами Ник и Приянка отправились в Индию, на родину актрисы, где отпраздновали помолвку с друзьями и семьями.

Вместе с Приянкой и Ником в Мумбаи отправились родители Джонаса – познакомиться с родителями невесты сына. Чопра и Джонас приняли участие в традиционной индийской религиозной церемонии пуджа, целью которой стало благословение пары.

"Будущая миссис Джонас. Мое сердце. Моя любовь" – так представил свою невесту Ник в Instagram: