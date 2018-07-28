Приянка Чопра и Ник Джонас решили пожениться

36-летняя индийская актриса и "Мисс мира 2000" Приянка Чопра и 25-летний певец Ник Джонас помолвлены. Об этом сообщает издание Us Weekly.
Пара подтвердила отношения и стала публиковать совместные фото в соцсетях и появляться вместе на официальных мероприятиях.
Предложение Приянке, по информации издания, Ник сделал в ее день рождения.
Ник Джонас подтвердил роман с Приянкой Чопрой,опубликовав ее фото в своем Instagram-аккаунте.
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