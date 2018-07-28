Приянка Чопра и Ник Джонас решили пожениться

36-летняя индийская актриса и "Мисс мира 2000" Приянка Чопра и 25-летний певец Ник Джонас помолвлены. Об этом сообщает издание Us Weekly.

Пара подтвердила отношения и стала публиковать совместные фото в соцсетях и появляться вместе на официальных мероприятиях.

Предложение Приянке, по информации издания, Ник сделал в ее день рождения.

Ник Джонас подтвердил роман с Приянкой Чопрой,опубликовав ее фото в своем Instagram-аккаунте.