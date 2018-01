Принц Гарри и Меган Маркл посетили радиостанцию в Брикстоне

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принц Гарри и Меган Маркл снова появились вместе на публике после недавнего объявления о помолвке. Они приняли участие в записи программы на радио Reprezent в Брикстоне, пишет Metronews со ссылкой на информацию Кенсингтонского дворца в Twitter.

Prince Harry and Ms. Markle chat to young people on the @ReprezentRadio programme about their experiences, and how Reprezent has helped them to develop important skills. pic.twitter.com/zKtJTEZ7g4