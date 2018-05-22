Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет в статусе супружеской пары

Новоиспеченная королевская супружеская пара впервые вместе вышла в свет после свадьбы, которая с шумом отгремела на минувших выходных. Связано это появление с празднованием семидесятилетнего юбилея принца Чарльза, отца Гарри. Несмотря на то, что сам день рождения у него только 14 ноября, вечеринки в честь этого события уже проводятся в Великобритании.

Для этого значимого события Меган выбрала платье Philip Treacy с полупрозрачными рукавами, а ее голову украшала элегантная шляпка.

Естественно, на мероприятии появился и сам принц Чарльз в компании супруги Камиллы, которая выбрала наряд мятного цвета.