Прожившая вместе более 80 лет супружеская пара попала в Книгу рекордов Гиннесса

5 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жители Японии Масао и Мияко Матсумото получили сертификат Книги рекордов Гиннесса за самый долгий в мире брак, сообщает The Hindu.

Сейчас супругу 108 лет, супруге – 100. Поженились они в 1937 году и прожили вместе 81 год. Сегодня у них уже 25 правнуков.

"Я так рада. Думаю, дело в моем терпении", - поделилась секретом крепких отношений Мияко.

Предыдущими обладателями рекорда были норвежцы Карл и Гурден Дольвен. В 2004 году Гурден умерла.-0-