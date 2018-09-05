Прожившая вместе более 80 лет супружеская пара попала в Книгу рекордов Гиннесса

5 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жители Японии Масао и Мияко Матсумото получили сертификат Книги рекордов Гиннесса за самый долгий в мире брак, сообщает The Hindu.
Сейчас супругу 108 лет, супруге – 100. Поженились они в 1937 году и прожили вместе 81 год. Сегодня у них уже 25 правнуков.
"Я так рада. Думаю, дело в моем терпении", - поделилась секретом крепких отношений Мияко.
Предыдущими обладателями рекорда были норвежцы Карл и Гурден Дольвен. В 2004 году Гурден умерла.-0-
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