Райан Рейнольдс поделился видео со съемок нового фильма Майкла Бэя

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Райан Рейнольдс поделился небольшим видео, где рассказывает, почему любит работать с Майклом Бэем. По словам актера, ему очень нравятся моменты тишины и покоя, когда на заднем фоне происходит съемка аварии с взрывами машин.
.#6Underground @netflix pic.twitter.com/jPvk3PhQpf— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 19 сентября 2018 г.
Фильм "6 Underground" должен появиться в 2019 году в стриминговом сервисе Netflix. Подробности сюжета держатся в строжайшем секрете - известно только, что сюжет расскажет о шести миллионерах, сфабриковавших собственные смерти для борьбы со злодеями.-0-
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