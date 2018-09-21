Райан Рейнольдс поделился видео со съемок нового фильма Майкла Бэя

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Райан Рейнольдс поделился небольшим видео, где рассказывает, почему любит работать с Майклом Бэем. По словам актера, ему очень нравятся моменты тишины и покоя, когда на заднем фоне происходит съемка аварии с взрывами машин.

Фильм "6 Underground" должен появиться в 2019 году в стриминговом сервисе Netflix. Подробности сюжета держатся в строжайшем секрете - известно только, что сюжет расскажет о шести миллионерах, сфабриковавших собственные смерти для борьбы со злодеями.-0-