Райан Рейнольдс снимется во взрослой версии фильма "Один дома"

Райан Рейнольдс станет продюсером и, возможно, исполнит главную роль в комедии "Один дома под кайфом". Проект задуман как взрослая версия классической рождественской комедии "Один дома" с Маколеем Калкиным.

По сюжету двадцатилетний неудачник, живущий с родителями, опаздывает на самолет, на котором вместе с семьей должен был улететь на горнолыжный курорт. Но он не отчаивается и решает провести лучшее в своей жизни Рождество. Главный герой покупает курительную смесь и запирается дома.

В самый разгар вечеринки в дом проникают воры, и главному герою под воздействием наркотических средств предстоит защищать свой дом.