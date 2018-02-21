Райан Рейнольдс встретился с маленькими поклонниками на съемках "Дэдпула 2"

Актер Райан Рейнольдс на съемках грядущего фильма "Дэдпул 2" встретился с особыми гостями — детьми, у которых диагностировали онкологические заболевания. Серию фотографий со встречи актер опубликовал в своем Instagram.
Казалось бы, Райна должны были похвалить за благотворительную деятельность, однако актер подвергся критике со стороны подписчиков. Некоторые фанаты были возмущены тем, что детей пригласили на съемки фильма рейтинга R.
Актер на это замечание ответил, что, учитывая то, с чем эти дети сталкиваются каждый день, они могут смотреть все, что им хочется. Он отметил, что, конечно же, это лишь его мнение, и люди могут с ним не согласиться.-0-
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