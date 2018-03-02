Ранее неизвестная огромная колония пингвинов обнаружена из космоса

Согласно наблюдениям ученых, за последнее время на Западном Антарктическом полуострове прозошел спад численности пингвинов Адели. Выдвигались даже версии о том, что самый распространенный вид пингвинов начал постепенно вымирать. Тем не менее, благодаря снимкам со спутников NASA удалось установить, что пока поводов для волнения нет и пингвины не вымерли, а мигрировали.

Как сообщает журнал Scinetific Reports, группа ученых из США, Великобритании и Франции обнаружила крупную колонию пингвинов Адели в восточной Антарктиде и в районе моря Росса. По предварительным подсчетам численность пингвинов на этой территории превышает 1,5 миллиона особей.

Сейчас ученые изучают колонию. Одной из основных целей, которую ставят перед собой исследователи Океанографического института – узнать причины миграции пингвинов из западной в восточную часть Антарктиды.

Для справки: пингвин Адели - нелетающая птица из отряда пингвинообразных. Длина туловища в среднем составляет 70 см, вес - 6 кг. Питаются в основном крилем, но также употребляют в пищу рыбу и моллюсков.