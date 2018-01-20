Раритетную среднемоторную Lancia продадут через аукцион

Lancia Stradale, редкий итальянский спорткар среднемоторной компоновки, будет реализован посредством аукциона. Его особенностью является "заточка" под раллийную серию FIA Group.
Двигатель у данной заднеприводной "Лянчи" располагается за водителем. Всего выпустили 207 экземпляров версии 037 для дорог общего пользования. Упомянутый автомобиль выставят на торги в Японии по стартовой цене 350-450 тыс. долларов.
Кузов реновированной машины выполнен из кевлара и стекловолокна. В ней установлен оригинальный двухлитровый двигатель мощностью до 300 л.с.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4206 BYN
|2.411 BYN
|2.424 BYN
|USD
|1.9775 BYN
|1.974 BYN
|1.98 BYN
|RUB
|3.4824 BYN
|3.465 BYN
|3.493 BYN