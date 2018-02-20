Расхитительница гробниц Лара Крофт стала новой куклой Барби

Компания Mattel представила новый образ своей куклы Барби - расхитительница гробниц Лара Крофт. Об этом сообщает интернет-портал IGN.
Конечно же выпуск новой игрушки был приурочен к выходу грядущего приключенческого боевика "Tomb Raider: Лара Крофт". Внешний вид куклы был скопирован с актрисы, которая исполнила главную роль в фильме, Алисии Викандер.
Сообщается, что новая кукла Барби будет стоить $30. В комплект с игрушкой идут и некоторые аксессуары: карта, ледоруб, журнал и подставка.-0-
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