Рэпер Face уходит в армию

Российский рэпер Face, известный своим эксцентричным поведением, заявил о том, что уходит в армию, сообщает ТАСС. Соответствующее сообщение он оставил в своем официальном аккануте в Twitter.
Ухожу в армию, увидимся через год— FACE (@faceislove) 21 июня 2018 г.
В Twitter Face оставил короткое и лаконичное сообщение: "Ухожу в армию, увидимся через год".
Поклонники неоднозначно приняли это известие. Многие считают, что в армии молодому исполнителю будет сложно из-за его поведения, песен и татуировок на лице. Face уже прилетел в свой родной город Уфа для прохождения службы.
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