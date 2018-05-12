Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
12 мая 2018, Сб
+22°C
Малооблачно EUR 2.387
USD 2.004
RUB 3.247
Главное
Александр Лукашенко во время совещания "Никаких убыточных и дотационных проектов" - на совещании у Лукашенко обсудили развитие "Гродно Азота"
Президент
Лукашенко: герб и флаг Беларуси - визитная карточка ее миролюбивой политики
Президент
Лукашенко совершит визиты в Россию и Таджикистан
Президент
Совмин направил в Палату представителей законопроект с нормами по корректировке статьи 328 УК
Общество
День удачи - 15 мая! "Мисс Беларусь" Мария Василевич разыграет квартиру в Минске от "Евроопт", также на кону три "Хендэ Крета". Успейте сделать удачную покупку!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
ЕЭК проведет в Минске консультации по вопросам конкуренции на трансграничных рынках
15:54 Экономика
Более 66 тыс. браков заключено в Беларуси в прошлом году - Белстат
15:20 Общество
В Казахстане автомобиль врезался в центральный вход здания обладминистрации
15:02 В мире
Общий конкурс в Лицей БГУ составил 6,6 человека на место
15:00 Общество
Арина Соболенко вышла во второй круг квалификации теннисного турнира в Риме
14:34 Спорт
В Слуцке под колеса автомобиля попал 12-летний велосипедист
14:19 Происшествия
РЕПОРТАЖ: Танцующие на "волнах": Лиссабон принимает "Евровидение"
14:08 Калейдоскоп
Книги белорусских издательств переданы в дар Национальной библиотеке Чехии
14:07 Культура
В Осиповичах горела пилорама
13:46 Происшествия
Памятник Тадеушу Костюшко установили в его родовой усадьбе в Ивацевичском районе
13:32 Культура
Крупнейшие военные учения пройдут в Канаде
13:04 В мире
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске собрались ретроавтомобили из 8 стран
12:59 Регионы
Активисты БРСМ раздадут в Минске красно-зеленые ленточки
12:44 Регионы
Более 15 тыс. велосипедистов выйдут на старт велокарнавала "Viva Ровар" в Минске
12:22 Регионы
Гороскоп на неделю с 14 по 20 мая
12:12 Калейдоскоп
В Вооруженных Силах Беларуси выбрали молодую семью года
11:44 Общество
В Жлобине при пожаре в многоэтажке эвакуировали 37 человек
11:26 Происшествия
Кратковременные дожди и до 24 градусов тепла ожидается в Беларуси 13 мая
11:20 Общество
Председатель совета директоров Fenox Global Group освобожден из-под стражи
11:13 Происшествия
Временный запрет на вывоз шкур крупного рогатого скота будет установлен в Беларуси
11:02 Экономика
Все новости
Сюжеты
Евровидение-2018 Евровидение-2018
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Чемпионат мира по хоккею-2018 в Дании Чемпионат мира по хоккею-2018 в Дании
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

РЕПОРТАЖ: Танцующие на "волнах": Лиссабон принимает "Евровидение"

Калейдоскоп 12.05.2018 | 14:08
Евровидение-2018 Новости сюжета Евровидение-2018
Другие сюжеты

Португалия лишь с 53-й попытки обрела права страны-хозяйки конкурса "Евровидение". Победу в самом масштабном музыкальном шоу Европы, традиционно сопровождаемом бурями эмоций, в 2017 году маленькая страна взяла тихо и просто. Сальвадор Собрал спел на португальском "Amar pelos dois" ("Любить за двоих"), набрав самое большое в истории конкурса количество баллов. С какой-то невзрослой непосредственностью артист признавался после, что и не понял это сразу. Узнать, каков же город, где рождаются песни, которые покоряют без боя сердца, отправились корреспонденты БЕЛТА.

Один из старейших городов мира и старейший в Западной Европе навевает, пожалуй, образ мудреца, живущего неспешно и естественно. Лиссабон размещен на берегу крупнейшей реки Пиринейского полуострова Тежу, здесь средиземноморский климат, практически круглогодичное лето. Это крупнейший город и главный порт Португалии.

Лиссабон впечатляет извилистыми узкими улочками, разбегающимися от центра вверх по холмам. Угол наклона их таков, что через три дня подъемов резко чувствуется укрепление мышц ног. Спускаться с горы веселее, а для экскурсантов, преодолевающих путь наверх и вниз на тук-туке - маленьком электромобиле, которым ловко управляют водители, причем женщин среди них если не большинство, то немало, спуск и вовсе превращается в аттракцион - катание на американских горках. Водители даже специально резко срываются вниз, чтобы прибавить огоньку, под женский визг.

Как здесь водят - отдельная тема. Дорога ровно для одного автомобиля, тротуары - для одного пешехода. Но движение активное, легковые машины мчатся, будто перед ними - ровный проспект. При этом водители умудряются остановиться в случае движения пешеходов, а те зачастую не обращают внимания на отсутствие знаков пешеходного перехода, а то и сигналы светофора.

Улочки старого города сплошь уставлены домами вплотную друг к другу. Домики малоэтажные, обшарпанные либо реконструируемые - их великое множество. Фасады многих облицованы плиткой азулежу - особенность португальского архитектурного облика. Жилища небольшие с низкими потолками и, рассказывают, старой мебелью, мечтой любителей винтажа и антиквариата. Прямо из окон свешивается белье - здешние хозяйки сушат его на веревках, чтобы оно пропиталось океанским воздухом.

Но про океан - это не совсем правда. Точнее, совсем неправда. Добраться до Атлантического океана несложно, нужно отправиться на мыс Рока в 40 километрах от Лиссабона. Зрелище предстает незабываемое, путешествие того стоит.

Однако вернемся на улочки Лиссабона. По ним, и это еще одна колоритная деталь, бежит желтый трамвайчик. В него вмещается такое количество пассажиров, что сравнение с селедкой в бочке приходит само собой.

Лиссабон - город достопримечательностей. Обязательный объект для всех туристов - замок Святого Георгия. Находится он на холме, а по пути к нему открываются прекрасные виды. В городе вообще большое количество смотровых площадок.

В столице Португалии много красивых площадей и площадь Россиу в центре - одна из них. Вымощена она плиткой, как все дороги в Лиссабоне, но рисунок ее вызывает ощущение объема и опасение споткнуться. Впрочем, это лишь ощущение. На "волнах" даже танцуют. В дни "Евровидения-2018" на площади проходил флешмоб: под звуки "Amar pelos dois", покорившую Европу год назад, кружились пары.

Кстати, песня "Любить за двоих" Сальвадора Собрала, принесшего Португалии первую в истории участия победу на "Евровидении", не звучит из каждого утюга. О том, что Лиссабон принимает конкурс, многие его жители и не знают. "Здесь футбол - все. Закрываются магазины, жизнь замирает, и португальцы потеряны на время матчей", - рассказала черновчанка Наталья, уже 25 лет проживающая в Лиссабоне.

И это верно, обилия растяжек с символикой "Евровидения" в столице Португалии не наблюдается, реклама фестиваля растворяется в городском пейзаже. Но знающие люди и многочисленные фаны, а они наводнили Лиссабон в эти дни, отправляются на Торговую площадь. Здесь разместилась Евродеревня - место, где проводятся мероприятия конкурса. Караоке, танцевальные соревнования, викторины. Концерты участников нынешнего 63-го по счету "Евровидения" проходили тоже здесь на специально оборудованной сцене. А сегодня вечером в Евродеревне соберутся тысячи фанатов, чтобы посмотреть финал музыкального сражения на установленных экранах, как смотрели в Евродеревне полуфиналы.

Прогулка по Торговой площади без выхода на набережную реки Тежу была бы не полной, и мы идем туда. На берегу есть кафе, где к чашечке кофе непременно нужно взять португальскую сладость - корзиночку-пирожное паштел де ната с заварным сливочным кремом.

Подкрепившись, можно двигаться дальше, и метро - подходящий вид транспорта, чтобы добраться до нужного места быстро. Отдельные его станции напоминают арт-галереи: об их оформлении позаботились известные португальские художники и архитекторы. А станция метро Olaias считается одной из красивейших станций в Европе. Коль речь сегодня о "Евровидении", отправимся в "Алтис Арену" - зал, рассчитанный на 20 тыс. зрителей.

Арена находится на станции Oriente. Этот район современных архитектурных сооружений называется Парк Наций. Здесь много интересного, необычных зданий, конструкций. Даже фонтаны здесь особенные - из них, как из кратера вулкана, летом каждые 25 секунд вырывается струя воды высотой 3 метра.

Аккредитованные на конкурсе журналисты попадают в "Алтис Арену" через пресс-центр. Он размещен в "Павильоне Португалии", который был построен к началу Всемирной выставки 1998 года. Особенность павильона в его крыше - два корпуса соединяет прогнувшийся, словно бумага, лист бетона. Сама арена размещена в "Павильоне утопии", тоже открытом к Всемирной выставке 1998 года. Здание напоминает космический корабль и древнее морское животное мечехвоста.

На этой крупнейшей сцене Португалии за хрустальный микрофон "Евровидения-2018" сразятся представители 26 стран. Момент развязки музыкальной интриги конкурса всегда самый волнительный. В Лиссабоне сегодня пронесется буря: буря эмоций.

Жанна КОТЛЯРОВА,

фото Геннадия ЖИНКОВА.

БЕЛТА.-0-

﻿
Теги
Евровидение, Португалия, репортаж
Версия для печати
Новости рубрики Калейдоскоп
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Швейный корпус с подземным переходом ОАО "КИМ" выкупил отечественный инвестор почти за Br500 тыс.
Новый цех по производству азотной кислоты в ОАО "Гродно Азот" введут в эксплуатацию к концу года
Предприятия "Беллесбумпрома" за январь-март увеличили экспорт в дальнее зарубежье на 70,4%
БелАЗ впервые получит материальную компенсацию за незаконное использование его товарного знака
Срок санации могилевской швейной фирмы "Вяснянка" продлен на год
МАЗ предоставит скидку на покупку нового грузовика за утилизацию старого авто
Мебельный кластер планируется создать на базе "Ивацевичдрев"
Малоритский консервный комбинат модернизирует производство детского питания
БМЗ начал выпуск продукции на восстановленном после пожара оборудовании
Слуцкий сахарорафинадный комбинат начал переработку отечественного сырья в межсезонье
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.387 BYN 2.384 BYN 2.395 BYN
USD
2.004 BYN 1.998 BYN 2.005 BYN
RUB
3.247 BYN 3.24 BYN 3.25 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Бесплатный Wi-Fi будет на объектах II Европейских игр в Минске
Все видео

Фотоновости

В Минске собрались ретроавтомобили из 8 стран
Все фото

Инфографика

Китайско-белорусский индустриальный парк Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" создан в соответствии с указом Президента Беларуси, имеет статус отдельной территориальной единицы со специальным правовым режимом, срок действия которого 50 лет.
Вся инфографика
Президент
Во время совещания Лукашенко поддержал строительство в Беларуси нового азотного комбината и модернизацию "Гродно Азота"
Лукашенко: герб и флаг Беларуси - визитная карточка ее миролюбивой политики
Лукашенко совершит визиты в Россию и Таджикистан
Политика
Фото из архива Стратегическое партнерство Беларуси и России развивается успешно - Кремль
Дорожную карту сотрудничества по 2020 год подпишут во время визита Лукашенко в Таджикистан
Президиум Совета Республики утвердил план по реализации поручений Президента в 2018 году
Экономика
Руслан Есин. Фото из архива Японский бизнес заинтересован в реализации проектов на территории "Великого камня" - Есин
ЕЭК проведет в Минске консультации по вопросам конкуренции на трансграничных рынках
Временный запрет на вывоз шкур крупного рогатого скота будет установлен в Беларуси
Происшествия
Фото ОУМЧС по Гомельской области В Жлобине при пожаре в многоэтажке эвакуировали 37 человек
В Слуцке под колеса автомобиля попал 12-летний велосипедист
В Осиповичах горела пилорама
Общество
Двухкомнатную квартиру от "Евроопт" выиграла мама в декрете Наталья Бандик из Минска. "У нас с мужем на двоих четверо детей, и квартира очень нужна!" Квартира для большой семьи и внедорожники для сильной половины! Истории победителей 67-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт"
Более 66 тыс. браков заключено в Беларуси в прошлом году - Белстат
Общий конкурс в Лицей БГУ составил 6,6 человека на место
Регионы
Фото из архива Куда пойти в Минске в выходные: "Город счастливых людей", велокарнавал и классика у Большого театра
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске собрались ретроавтомобили из 8 стран
Активисты БРСМ раздадут в Минске красно-зеленые ленточки
Спорт
Во время матча. Фото IIHF Сборная Беларуси по хоккею уступила Чехии на чемпионате мира в Копенгагене
Арина Соболенко вышла во второй круг квалификации теннисного турнира в Риме
Белорусский теннисист Егор Герасимов стал победителем турнира в Узбекистане
Технологии
Фото из социальных сетей Американская компания SpaceX впервые применила новый разгонный блок
Региональный этап конкурса Imagine Cup пройдет в Минске 19 мая
"Белтелеком" рекомендует отключать во время грозы модемы
Культура
Александр Рыбак (Норвегия) РЕПОРТАЖ: Финал "Евровидения-2018": борьба за хрустальный микрофон завершается
Участники финала "Евровидения-2018" в Лиссабоне
Книги белорусских издательств переданы в дар Национальной библиотеке Чехии
В мире
Фото из архива Крупнейшие военные учения пройдут в Канаде
В Казахстане автомобиль врезался в центральный вход здания обладминистрации
Руководитель инспекторов МАГАТЭ подал в отставку
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ольга Сазонова,
Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов 15 мая, 11:00 Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике Пресс-конференция Сергей Попков 10 мая Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии цифровой экономики в Беларуси Пресс-конференция Андрей Филипенко,
Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский 4 мая Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси Пресс-конференция Сергей Фурманов,
Андрей Зырянов,
Александр Головнев,
Александр Хромченко,
Павел Горбунов 28 апреля Как городскую среду сделать дружественной велосипедистам Пресс-конференция Сергей Новиков 3 апреля Соблюдение природоохранного законодательства во время весеннего нереста
Пресс-центр
Пресс-конференция Ольга Сазонова,
Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов 15 мая, 11:00 Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике Пресс-конференция Сергей Попков 10 мая Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии цифровой экономики в Беларуси Пресс-конференция Андрей Филипенко,
Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский 4 мая Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси Пресс-конференция Сергей Фурманов,
Андрей Зырянов,
Александр Головнев,
Александр Хромченко,
Павел Горбунов 28 апреля Как городскую среду сделать дружественной велосипедистам Онлайн-конференция Михаил Орда 27 апреля Защита прав и интересов трудящихся в условиях обостряющейся конкуренции на рынке труда
Газета 7 дней
28 петель для торопыжки
Воспитание классикой
Безналичные платежи
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Для достижения Целей устойчивого развития нужно думать глобально, действуя локально
Александр ТИТОК. Радиоактивные раны сами не затянутся
Сергей СОЛОДОВНИКОВ. Код Джона Кейнса
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия