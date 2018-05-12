РЕПОРТАЖ: Танцующие на "волнах": Лиссабон принимает "Евровидение"

Португалия лишь с 53-й попытки обрела права страны-хозяйки конкурса "Евровидение". Победу в самом масштабном музыкальном шоу Европы, традиционно сопровождаемом бурями эмоций, в 2017 году маленькая страна взяла тихо и просто. Сальвадор Собрал спел на португальском "Amar pelos dois" ("Любить за двоих"), набрав самое большое в истории конкурса количество баллов. С какой-то невзрослой непосредственностью артист признавался после, что и не понял это сразу. Узнать, каков же город, где рождаются песни, которые покоряют без боя сердца, отправились корреспонденты БЕЛТА.

Один из старейших городов мира и старейший в Западной Европе навевает, пожалуй, образ мудреца, живущего неспешно и естественно. Лиссабон размещен на берегу крупнейшей реки Пиринейского полуострова Тежу, здесь средиземноморский климат, практически круглогодичное лето. Это крупнейший город и главный порт Португалии.

Лиссабон впечатляет извилистыми узкими улочками, разбегающимися от центра вверх по холмам. Угол наклона их таков, что через три дня подъемов резко чувствуется укрепление мышц ног. Спускаться с горы веселее, а для экскурсантов, преодолевающих путь наверх и вниз на тук-туке - маленьком электромобиле, которым ловко управляют водители, причем женщин среди них если не большинство, то немало, спуск и вовсе превращается в аттракцион - катание на американских горках. Водители даже специально резко срываются вниз, чтобы прибавить огоньку, под женский визг.

Как здесь водят - отдельная тема. Дорога ровно для одного автомобиля, тротуары - для одного пешехода. Но движение активное, легковые машины мчатся, будто перед ними - ровный проспект. При этом водители умудряются остановиться в случае движения пешеходов, а те зачастую не обращают внимания на отсутствие знаков пешеходного перехода, а то и сигналы светофора.

Улочки старого города сплошь уставлены домами вплотную друг к другу. Домики малоэтажные, обшарпанные либо реконструируемые - их великое множество. Фасады многих облицованы плиткой азулежу - особенность португальского архитектурного облика. Жилища небольшие с низкими потолками и, рассказывают, старой мебелью, мечтой любителей винтажа и антиквариата. Прямо из окон свешивается белье - здешние хозяйки сушат его на веревках, чтобы оно пропиталось океанским воздухом.

Но про океан - это не совсем правда. Точнее, совсем неправда. Добраться до Атлантического океана несложно, нужно отправиться на мыс Рока в 40 километрах от Лиссабона. Зрелище предстает незабываемое, путешествие того стоит.

Однако вернемся на улочки Лиссабона. По ним, и это еще одна колоритная деталь, бежит желтый трамвайчик. В него вмещается такое количество пассажиров, что сравнение с селедкой в бочке приходит само собой.

Лиссабон - город достопримечательностей. Обязательный объект для всех туристов - замок Святого Георгия. Находится он на холме, а по пути к нему открываются прекрасные виды. В городе вообще большое количество смотровых площадок.

В столице Португалии много красивых площадей и площадь Россиу в центре - одна из них. Вымощена она плиткой, как все дороги в Лиссабоне, но рисунок ее вызывает ощущение объема и опасение споткнуться. Впрочем, это лишь ощущение. На "волнах" даже танцуют. В дни "Евровидения-2018" на площади проходил флешмоб: под звуки "Amar pelos dois", покорившую Европу год назад, кружились пары.

Кстати, песня "Любить за двоих" Сальвадора Собрала, принесшего Португалии первую в истории участия победу на "Евровидении", не звучит из каждого утюга. О том, что Лиссабон принимает конкурс, многие его жители и не знают. "Здесь футбол - все. Закрываются магазины, жизнь замирает, и португальцы потеряны на время матчей", - рассказала черновчанка Наталья, уже 25 лет проживающая в Лиссабоне.

И это верно, обилия растяжек с символикой "Евровидения" в столице Португалии не наблюдается, реклама фестиваля растворяется в городском пейзаже. Но знающие люди и многочисленные фаны, а они наводнили Лиссабон в эти дни, отправляются на Торговую площадь. Здесь разместилась Евродеревня - место, где проводятся мероприятия конкурса. Караоке, танцевальные соревнования, викторины. Концерты участников нынешнего 63-го по счету "Евровидения" проходили тоже здесь на специально оборудованной сцене. А сегодня вечером в Евродеревне соберутся тысячи фанатов, чтобы посмотреть финал музыкального сражения на установленных экранах, как смотрели в Евродеревне полуфиналы.

Прогулка по Торговой площади без выхода на набережную реки Тежу была бы не полной, и мы идем туда. На берегу есть кафе, где к чашечке кофе непременно нужно взять португальскую сладость - корзиночку-пирожное паштел де ната с заварным сливочным кремом.

Подкрепившись, можно двигаться дальше, и метро - подходящий вид транспорта, чтобы добраться до нужного места быстро. Отдельные его станции напоминают арт-галереи: об их оформлении позаботились известные португальские художники и архитекторы. А станция метро Olaias считается одной из красивейших станций в Европе. Коль речь сегодня о "Евровидении", отправимся в "Алтис Арену" - зал, рассчитанный на 20 тыс. зрителей.

Арена находится на станции Oriente. Этот район современных архитектурных сооружений называется Парк Наций. Здесь много интересного, необычных зданий, конструкций. Даже фонтаны здесь особенные - из них, как из кратера вулкана, летом каждые 25 секунд вырывается струя воды высотой 3 метра.

Аккредитованные на конкурсе журналисты попадают в "Алтис Арену" через пресс-центр. Он размещен в "Павильоне Португалии", который был построен к началу Всемирной выставки 1998 года. Особенность павильона в его крыше - два корпуса соединяет прогнувшийся, словно бумага, лист бетона. Сама арена размещена в "Павильоне утопии", тоже открытом к Всемирной выставке 1998 года. Здание напоминает космический корабль и древнее морское животное мечехвоста.

На этой крупнейшей сцене Португалии за хрустальный микрофон "Евровидения-2018" сразятся представители 26 стран. Момент развязки музыкальной интриги конкурса всегда самый волнительный. В Лиссабоне сегодня пронесется буря: буря эмоций.

Жанна КОТЛЯРОВА,

фото Геннадия ЖИНКОВА.

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