Репортер BBC упал в бассейн во время интервью

Репортер британского телеканала BBC Майк Бушел оступился в бассейне и ушел под воду в самом разгаре интервью. Забавный момент быстро разлетелся по всему интернету и стал предметом многочисленных шуток.
In case you missed it... What a recovery from Mike Bushell! #MikeFallsIn #BBCBreakfast pic.twitter.com/c9OVGdtFxb— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) 11 апреля 2018 г.
Майк вышел в прямом эфире из австралийского города Голд-Кост в программе "Завтрак BBC". Он интервьюировал британских пловцов, принимающих участие в Играх Содружества. Сделать это решили в соответствующей обстановке – у бассейна. Пока пловцы сидели на бортике, свесив ноги в бассейн, репортер стоял по пояс в воде на ступеньке. В один момент он оступился и практически целиком погрузился в бассейн. Этот случай очень развеселил всех спортсменов.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4879 BYN
|2.54 BYN
|2.569 BYN
|USD
|2.0258 BYN
|2.052 BYN
|2.075 BYN
|RUB
|3.2507 BYN
|3.21 BYN
|3.24 BYN