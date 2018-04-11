Репортер BBC упал в бассейн во время интервью

Репортер британского телеканала BBC Майк Бушел оступился в бассейне и ушел под воду в самом разгаре интервью. Забавный момент быстро разлетелся по всему интернету и стал предметом многочисленных шуток.

Майк вышел в прямом эфире из австралийского города Голд-Кост в программе "Завтрак BBC". Он интервьюировал британских пловцов, принимающих участие в Играх Содружества. Сделать это решили в соответствующей обстановке – у бассейна. Пока пловцы сидели на бортике, свесив ноги в бассейн, репортер стоял по пояс в воде на ступеньке. В один момент он оступился и практически целиком погрузился в бассейн. Этот случай очень развеселил всех спортсменов.