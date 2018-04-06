Режиссеры "Мстителей: Война бесконечности" попросили фанатов не спойлерить фильм

Режиссеры фильма "Мстители: Война бесконечности", братья Руссо, попросили фанатов уважать друг друга и не спойлерить сюжет киноленты. Об этом режиссеры написали на своей странице в Facebook.

В официальном обращении Руссо напомнили, что отправляются в пресс-тур в поддержку фильма. Они собираются показать поклонникам фильмов от Marvel несколько специальных сцен и просят не портить просмотр будущим зрителям. Целиком фильм покажут только в день премьеры в Лос-Анджелесе. Режиссеры отметили, что все, кто работал над картиной, в течение двух лет соблюдали секретность. Теперь и фанатов просят поддерживать такой же уровень секретности, чтобы не портить первое впечатление от фильма другим людям.