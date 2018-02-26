Роды могут ускорять старение женского организма - ученые

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Университета Джорджа Мейсона (США, штат Вирджиния) заявили, что роды могут ускорять старение женского организма. Об этом пишет издание Metro.

Отмечается, что роды приводят к уменьшению теломер, а значит, к ускорению клеточного старения.

В эксперименте приняли участие 1500 женщин в возрасте от 20 до 44 лет, при этом 444 участницы исследования никогда не рожали. Они сдали специальный анализ крови, после чего выяснилось, что длина теломер в ДНК у рожавших женщин была короче на 4,2%.

Длина теломерных колпачков (теломер) на концах человеческой ДНК напрямую связана со сроками старения и продолжительностью жизни человека. С годами теломеры укорачиваются, а организм стареет.

По результатам исследования ученые пришли к выводу, что в целом наличие детей у женщины старит ее ДНК на 11 лет. Эксперты увязывают это со стрессом от самих родов, а также от процесса воспитания детей.

Между тем результаты исследования ученых из США полностью противоречат выводам, к которым пришли их малазийские коллеги. Они утверждают, что чем больше детей у женщины, тем длиннее у нее теломеры. При этом все ученые отмечают необходимость дальнейших исследований в этой области.-0-