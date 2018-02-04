Российские космонавты случайно побили рекорд

Члены экипажа МКС Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров случайно побили рекорд работы в российских скафандрах в открытом космосе. Их время нахождения за пределами станции составило 8 часов 13 минут — это на 6 минут больше прошлого рекорда.
Космонавты вышли в открытый космос в скафандрах, чтобы заменить старую приемную аппаратуру, необходимую для передачи информации с Земли на станцию и обратно. Космонавты должны были провести за пределами МКС 6 часов 40 минут, но при демонтаже приемника возникли некоторые трудности, поэтому пришлось задержаться, чтобы закончить ремонтные работы.-0-
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