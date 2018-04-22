Российские ученые "оживили" древних людей

Древних людей, вымерших триста тысяч лет назад, воссоздали на площадке дома коммуны НИТУ МИСиС в Москве. Демонстрация виртуальной и реальной реконструкций прошла в рамках фестиваля "День недостающего звена: Homo naledi".

В южноафриканской пещере Райзинг Стар глубоко под землей в укромной камере во время раскопок нашли 1550 фрагментов скелетов, принадлежащих 15 живым существам. Эти существа напоминали самых первых людей – Homo habilis (человек умелый), живших около двух с половиной миллионов лет назад. В строении скелетов было много особенностей, поэтому антропологи назвали их Homo naledi (человек звездный).

Homo naledi похож на человека, но отличается некоторыми особенностями – малым весом и ростом. Российские специалисты воссоздали облик Homo naledi. Для реконструкции использовали муляж черепа, подаренный российским коллегам первооткрывателем нового вида палеоантропологом Ли Бергером.

В "День недостающего звена" 22 апреля посетители фестиваля увидели научную реконструкцию головы Homo naledi, гиперреалистичную скульптуру Homo naledi, а также 3D-мультфильм, отражающий несколько эпизодов из жизни Homo naledi.