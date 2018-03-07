Российский художник выполнил эмблему ЧМ-2018 по футболу на срезе рисового зернышка

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский микроминиатюрист Владимир Анискин нарисовал эмблему грядущего чемпионата мира по футболу на срезе рисового зернышка, сообщает ТАСС.
Для создания основы своей новой микроминиатюры художник использовал золото, а раскрашивал ее масляными красками. Высота эмблемы составляет 3 мм, что, по словам Владимира Анискина, является достаточно большим масштабом.
Свою работу он отправил в музей микроминиатюры "Русский Левша" в Санкт-Петербурге, где теперь любой желающий сможет ее посмотреть. На этом Владимир Анискин не планирует останавливаться. Он хочет выполнить и другие символы чемпионата в жанре микроминиатюры, например, волка Забиваку на маковом зернышке.
Чемпионат мира по футболу пройдет в этом году в России под эгидой ФИФА в период с 14 июня по 15 июля. Матчи будут проводиться на стадионах в 11 городах страны. Некоторые из спортивных арен специально были построены к турниру. В соревнованиях примут участие 32 лучшие футбольные сборные мира. -0-
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