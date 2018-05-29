Руководство Walt Disney объяснило провал фильма о Хане Соло

Руководство компании Walt Disney объяснило провал на старте проката фильма "Хан Соло: Звездные войны. Истории". Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Виной всему оказался слишком плотный прокатный график мая и наличие в нем столь сильных конкурентов, как "Мстители 3: Война бесконечности" и "Дэдпул 2". Да и могут ли люди ходить в кино три раза за пять недель? Таким вопросом задаются в компании. Также руководство считает, что фильм о Хане Соло еще покажет себя до выхода следующего потенциального блокбастера - "Мира Юрского периода 2".

Отметим, что фильм "Хан Соло: Звездные войны. Истории" стартовал в Северной Америке с не самым хорошим результатом - $103 млн.