Самка гепарда родила восемь детенышей в зоопарке Сент-Луиса - видео

Восемь котят родилось у самки гепарда из зоопарка американского Сент-Луиса. Для хищников, содержащихся в неволе, случаи такого приплода чрезвычайно редки.
Пополнение у гепардов обычно не превышает 3-4 особей. Известно, что в зоопарке Сент-Луиса котята родились еще в ноябре минувшего года, но к ним никого не пускали, дабы малыши спокойно провели первые месяцы жизни.
Самка Бингва чувствует себя хорошо, состояние здоровья потомства также не вызывает опасений. Все семейство пока находится в закрытом вольере, а публика сможет познакомиться с ним спустя некоторое время.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3963 BYN
|2.395 BYN
|2.402 BYN
|USD
|1.9869 BYN
|1.989 BYN
|2.006 BYN
|RUB
|3.4864 BYN
|3.46 BYN
|3.48 BYN