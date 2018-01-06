Самка гепарда родила восемь детенышей в зоопарке Сент-Луиса - видео

Восемь котят родилось у самки гепарда из зоопарка американского Сент-Луиса. Для хищников, содержащихся в неволе, случаи такого приплода чрезвычайно редки.

Пополнение у гепардов обычно не превышает 3-4 особей. Известно, что в зоопарке Сент-Луиса котята родились еще в ноябре минувшего года, но к ним никого не пускали, дабы малыши спокойно провели первые месяцы жизни.

Самка Бингва чувствует себя хорошо, состояние здоровья потомства также не вызывает опасений. Все семейство пока находится в закрытом вольере, а публика сможет познакомиться с ним спустя некоторое время.