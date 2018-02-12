Самый высокий отель в мире открывается в Дубае

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дубае открывает свои двери для посетителей самый высокий отель в мире, он получил название Gevora. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на Khaleej Times.
Высота 75-этажного отеля Gevora составляет 356 м. Находится он на центральном шоссе Sheikh Zayed Road.
Ранее мировой рекорд отелей по высоте принадлежал дубайскому гостиничному комплексу JW Marriott Marquis. Высота каждой из двух его 72-этажных башен составляет 355 м.
В отеле Gevora 528 номеров: значительная их часть - апартаменты-люкс. В дубайском рекордсмене также есть большой спа-центр с бассейном и джакузи, работают пять ресторанов с разной кухней. Один из ресторанов расположен на крыше, с него открывается панорамный вид на весь Дубай.-0-
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