Самый высокий отель в мире открывается в Дубае

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дубае открывает свои двери для посетителей самый высокий отель в мире, он получил название Gevora. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на Khaleej Times.

Высота 75-этажного отеля Gevora составляет 356 м. Находится он на центральном шоссе Sheikh Zayed Road.

Публикация от Gevora Hotel (@gevorahotel) Янв 18, 2018 в 4:05 PST

Ранее мировой рекорд отелей по высоте принадлежал дубайскому гостиничному комплексу JW Marriott Marquis. Высота каждой из двух его 72-этажных башен составляет 355 м.

В отеле Gevora 528 номеров: значительная их часть - апартаменты-люкс. В дубайском рекордсмене также есть большой спа-центр с бассейном и джакузи, работают пять ресторанов с разной кухней. Один из ресторанов расположен на крыше, с него открывается панорамный вид на весь Дубай.-0-