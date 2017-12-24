Санта Клаус вылетел в рождественское турне по миру

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санта Клаус утром 24 декабря начал свое 62-е путешествие по планете, чтобы вручить подарки всем детям, сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).

Санта Клаус вылетел из своей резиденции на Северном Полюсе на санях, запряженных девятью оленями. Перед отправлением волшебник их как следует накормил, а в качестве подзарядки в пути прихватил для них сено, морковь и овсянку.

Длина саней сказочного персонажа составляет 75 сахарных палочек, или 150 конфет, ширина - 40 палочек, или 80 конфет, высота 55 палочек, или 110 конфет. Такие габариты объясняются непростой задачей - пронести над миром немалый груз. Сам волшебник весит около 117 кг, а вес подарков исчисляется десятками тонн.

За передвижениями Санты следят американские и канадские военные через спутники, радары, самолеты-истребители и специальные "Санта-камеры". Ориентиром для них служит мерцающий красный нос вожака упряжки - оленя Рудольфа. Любой желающий тоже может в режиме реального времени наблюдать за рождественским путешествием здесь .

Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году, когда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта Клаусу. Но в телефонном номере была допущена ошибка, и вместо Санты на звонки пришлось отвечать оператору горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).С тех пор ежегодно в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за полетом Санта Клауса.-0-