Сара Роуз Саммерс стала "Мисс США - 2018"

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сара Роуз Саммерс из американского штата Небраска стала победительницей ежегодного конкурса красоты "Мисс США". Об этом сообщается на сайте конкурса.

Отмечается, что впервые за много лет победу в конкурсе одержала блондинка.

23-летняя красавица является специалистом по работе с детьми, она поддерживает пациентов и помогает им понять диагноз и лечение. Сара Роуз Саммерс окончила Техасский христианский университет с отличием по специальностям "стратегическая коммуникация" и "детская психология". Кроме того, она год проучилась по обмену в Перу.

Также "Мисс США - 2018" пропагандирует здоровый образ жизни и ведет занятия по пилатесу. В будущем она планирует помогать людям с расстройствами пищевого поведения.

Согласно традиции, победительница конкурса едет от США на конкурс "Мисс Вселенная".-0-