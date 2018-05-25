Сбежавшая из зоопарка косуля гуляла по центру Гродно

25 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сбежавшая из зоопарка косуля прогулялась по центру Гродно. Информацию об этом разметили местные СМИ, сообщает БЕЛТА.

Видео с утренней прогулкой животного по улицам города разместил в интернете телеканал "Гродно Плюс". Причем, косуля даже не испугалась снимающего ее человека, откликнулась на его призыв. Как выяснилось позже, косуля покинула свой вольер в Гродненском зоопарке.

"Охрана, обнаружив пропажу этого любопытного животного, тут же нас уведомила. Мы скоордировались с сотрудниками МЧС и УВД. Обнаружили косулю на улице Доватора. Ее удалось поймать и доставить назад в зоопарк. Сейчас она чувствует себя хорошо. Вольер работники привели в порядок: все бреши ликвидированы", - пояснил областной газете "Гродзенская праўда" заместитель директора Гродненского зоопарка Виталий Гуменный.

Увидеть косулю сейчас можно в ее новом вольере в секции "Копытные".-0-