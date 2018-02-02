Семья - это команда. Дмитрий и Елена Маликовы впервые показали новорожденного сына

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В день своего 48-летия российский певец Дмитрий Маликов рассказал радостную новость - у него родился сын. А в первый день февраля он поделился в Instagram снимком жены, где запечатлено все звездное семейство из четырех человек.
На фотографии лицо малыша закрыто смайликом. На руках его держит старшая дочь Дмитрия и Елены.
"Семья - это команда! Где один - за всех и все - за одного! И чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее", - подписала трогательную фотографию 54-летняя Елена Маликова.
Малыш появился на свет в одной из клиник Санкт-Петербурга. Как писали СМИ, паре родила ребенка суррогатная мать.-0-
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