Семья - это команда. Дмитрий и Елена Маликовы впервые показали новорожденного сына

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В день своего 48-летия российский певец Дмитрий Маликов рассказал радостную новость - у него родился сын. А в первый день февраля он поделился в Instagram снимком жены, где запечатлено все звездное семейство из четырех человек.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) Янв 31, 2018 at 12:38 PST

На фотографии лицо малыша закрыто смайликом. На руках его держит старшая дочь Дмитрия и Елены.

"Семья - это команда! Где один - за всех и все - за одного! И чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее", - подписала трогательную фотографию 54-летняя Елена Маликова.

Малыш появился на свет в одной из клиник Санкт-Петербурга. Как писали СМИ, паре родила ребенка суррогатная мать.-0-