Сэмюэл Л Джексон тренировался 5 недель ради 2-минутной сцены дуэли в "Звездных войнах"

Сэмюэл Л. Джексон признался, что ему пришлось целых 5 недель тренироваться ради съемок одной сцены дуэли на лазерных мечах продолжительностью 2 минуты в "Звездных войнах".

В приквел-трилогии "Звездных войн" у Сэмюэла Л. Джексона была роль Мейса Винду, а кульминацией сюжета стала дуэль на световых мечах с императором Палпатином в III эпизоде, "Месть ситхов" (2005). Сцена продолжается две минуты, но на постановку хореографии боя и заучивание всех движений у Джексона ушло больше месяца.

"Последняя сцена, в которой я бился с императором, – это 99 движений через 3 комнаты, причем мне нужно было двигаться спиной вперед. Так что – две недели тренировок в кроссовках и шортах, еще две недели в ботинках и неделя в полном джедайском облачении и со световым мечом, и только после этого мы эту сцену сняли", - вспоминает Сэмюэл Л. Джексон.