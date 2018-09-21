Сергей Шнуров выпустил клип без мата

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа "Ленинград" опубликовала клип на песню "Цой". Режиссером видео уже традиционно выступил Илья Найшуллер.
В клипе лидер группы Сергей Шнуров предстает в образе капитана космического судна. Он курит и играет в теннис, а также заводит дружбу с необычным космическим монстром....
Однако его корабль взрывается из-за столкновения с Tesla Roadster, который Илон Маск отправил в космос.-0-
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