Сергей Шнуров выпустил клип без мата

Скриншот из видео на YouTube

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа "Ленинград" опубликовала клип на песню "Цой". Режиссером видео уже традиционно выступил Илья Найшуллер.

В клипе лидер группы Сергей Шнуров предстает в образе капитана космического судна. Он курит и играет в теннис, а также заводит дружбу с необычным космическим монстром....

Однако его корабль взрывается из-за столкновения с Tesla Roadster, который Илон Маск отправил в космос.-0-