Сериал по мотивам "Властелина колец" будет самым дорогим в истории

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сериал по мотивам саги Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец" будет иметь рекордный бюджет - $500 млн - и станет самым дорогим в истории, сообщают информагентства.
Права на съемки сериала приобрела компания Amazon, заплатив за них $250 млн студии Warner Bros. Television. Планируется, что на производство сериала будет затрачено примерно $250 млн. Для сравнения бюджет знаменитой трилогии, снятой Питером Джексоном по произведениям Толкина, составил $280 млн.
Дата выхода сериала, как и состав команды, которая будет работать над его созданием, пока неизвестна. Ожидается, что сериал станет приквелом к известной кинотрилогии "Властелин колец".
Известно, что руководитель Amazon Джефф Безос является большим поклонником фэнтези. Он признался, что заинтересован в масштабном проекте по "Властелину колец", который сможет привлечь огромную зрительскую аудиторию по всему миру.-0-
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