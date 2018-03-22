Сериал по мотивам "Властелина колец" будет самым дорогим в истории

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сериал по мотивам саги Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец" будет иметь рекордный бюджет - $500 млн - и станет самым дорогим в истории, сообщают информагентства.

Права на съемки сериала приобрела компания Amazon, заплатив за них $250 млн студии Warner Bros. Television. Планируется, что на производство сериала будет затрачено примерно $250 млн. Для сравнения бюджет знаменитой трилогии, снятой Питером Джексоном по произведениям Толкина, составил $280 млн.

Дата выхода сериала, как и состав команды, которая будет работать над его созданием, пока неизвестна. Ожидается, что сериал станет приквелом к известной кинотрилогии "Властелин колец".

Известно, что руководитель Amazon Джефф Безос является большим поклонником фэнтези. Он признался, что заинтересован в масштабном проекте по "Властелину колец", который сможет привлечь огромную зрительскую аудиторию по всему миру.-0-