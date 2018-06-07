Шарлиз Терон и Хлоя Грейс Морец озвучат мультфильм "Семейка Адамс"

Героев нового анимационного фильма об известной семейке Адамс озвучат Шарлиз Терон, Эллисон Дженни, Бетт Мидлер, Финн Вулфард, Хлоя Грейс Морец, Ник Кролл и Оскар Айзек сообщают СМИ.
Сценарий мультфильма мало будет связан с предыдущими кинокартинами о странной семье. Он основан на оригинальных комиксах Чарльза Аддамса, которые публиковались в газете The New Yorker с 1983 года. Они были наполнены черным юмором и демонстрировали нам мир глазами странной семьи.
Релиз мультика запланирован на 11 октября 2019 года.
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