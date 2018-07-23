Шэрон Осборн публично пристыдила отца Меган Маркл

Новоиспеченной супружеской паре британской королевской семьи никак не перестают досаждать родственники избранницы принца Гарри. Сестра и отец Меган Маркл продолжают осуждать девушку и развивать скандалы вокруг ее персоны.

Гарри и Меган эта ситуация не по нраву, но они достойно хранят молчание, чего не скажешь о Шэрон Осборн, которая решила встать на защиту герцогини Сассекской.

В своем ток-шоу The Talk на CBS Шэрон решила напрямую обратиться к Томасу Марклу, отцу Меган. "Всем очевидно как то, что у вас большие проблемы с алкоголем, так и то, что вы уже много лет не были близки со своей дочерью. Протрезвейте сначала, а потом возвращайтесь", – заявила супруга Оззи Осборна. Томас попытался воззвать к жалости аудитории, сообщив, что у него плохое здоровье и проблемы с сердцем, а частью жизни своей дочери он так и не успел стать. "Просто порадуйтесь за свою дочь, дайте ей жить спокойно своей жизнью. Она ведет себя очень достойно, так будьте же хоть немного достойны ее", – добавила Шэрон.