Шлем гвардейцев Папы Римского, напечатанный на 3D-принтере, показали в Ватикане

овый предмет амуниции был представлен перед ежегодной церемонией присяги новобранцев в замке Святого Ангела.
Главными особенностями нового шлема являются его легкость и комфорт. Сделан шлем из тонкого пластика, который устойчив к ультрафиолетовым лучам и меньше нагревается на солнце. Шлем предназначен для церемониальных мероприятий – папских месс и государственных визитов.
Пехотная когорта швейцарцев священной охраны римского понтифика - самая маленькая армия на планете. Гвардейцы охраняют входы в город-государство, покои Папы Римского и госсекретаря, контролируют доступ в государство, дают справки паломникам.
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