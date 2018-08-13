Шоу "Ревизорро" получило новую ведущую

В 2014 году на телевидении появилось шоу "Ревизорро", а с ним и его ведущая Елена Летучая. Она проработала 3 года и ушла из программы. Тогда ей на смену пришла Ольга Романовская, но уже через полгода тоже покинула шоу, не выдержав нападения рестораторов и отельеров. С тех пор Настасья Самбурская ведет проект на телеканале "Пятница".

Недавно появилась информация о том, что теперь у шоу будет две ведущие: к Настасье Самбурской присоединится популярный блогер Ида Галич. Об этом последняя сообщила в своем Intagram-аккаунте. Девушка призналась в одном из своих постов, что для нее участие в "Ревизорро" - эксперимент, и она не может дождаться выхода на экраны выпуска с ее участием. Настасья Самбурская уже опубликовала трейлер очередного сезона с новой напарницей в своем Instagram.