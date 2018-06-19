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Шведские фанаты скупили шапки-ушанки в Нижнем Новгороде

Калейдоскоп 19.06.2018 | 22:19

Шведские болельщики футбольного ЧМ скупили шапки-ушанки в Нижнем Новгороде, сообщает ТАСС.

"Утром к нам заходили болельщики сборной Швеции и смели весь запас шапок-ушанок, просили дюжину, но у нас было всего семь. Гости рассказали, что планируют использовать их как элементы костюмов в танцевально-музыкальном шоу о мундиале в России, которое они собираются поставить у себя на родине", — сказала продавец сувенирного магазина Татьяна Пономарева.

Сборная Швеции в Нижнем Новгороде обыграла Южную Корею в рамках группового этапа чемпионата мира со счетом 1:0.

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Теги
Россия, спорт, футбол, чемпионат мира по футболу, Швеция
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