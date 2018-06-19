Шведские фанаты скупили шапки-ушанки в Нижнем Новгороде

Шведские болельщики футбольного ЧМ скупили шапки-ушанки в Нижнем Новгороде, сообщает ТАСС.

"Утром к нам заходили болельщики сборной Швеции и смели весь запас шапок-ушанок, просили дюжину, но у нас было всего семь. Гости рассказали, что планируют использовать их как элементы костюмов в танцевально-музыкальном шоу о мундиале в России, которое они собираются поставить у себя на родине", — сказала продавец сувенирного магазина Татьяна Пономарева.

Сборная Швеции в Нижнем Новгороде обыграла Южную Корею в рамках группового этапа чемпионата мира со счетом 1:0.