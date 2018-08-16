Скарлетт Йоханссон стала самой дорогой актрисой года по версии Forbes

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Скарлетт Йоханссон заняла первую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых актрис года по версии журнала Forbes, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт издания.

Заработок 33-летней актрисы за год составил $40,5 млн, большую часть которых Йоханссон получила за съемки в кинофраншизе на основе комиксов компании Marvel Comics "Мстители". В прошлом году лидером рейтинга была 29-летняя Эмма Стоун с $26 млн (обладательница "Оскара" за роль в мюзикле "Ла-Ла Ленд"), но в этот раз ее имени в списке Forbes нет.

На второй строчке благодаря участию в фильме "Малефисента 2" оказалась Анджелина Джоли с $28 млн. Саму картину зрители увидят на больших экранах в 2020 году. Третий денежный результат ($19,5 млн) у Дженнифер Энистон.

В десятке лидеров также оказались оскароносная Дженнифер Лоуренс ($18 млн), Риз Уизерспун ($16,5 млн), Мила Кунис ($16 млн), Джулия Робертс ($13 млн), Кейт Бланшетт ($12,5 млн), Мелисса Маккарти ($12 млн) и "Чудо-женщина" - израильская актриса Галь Гадот ($10 млн).

Рейтинг составлен на основе доходов актрис в период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года.-0-