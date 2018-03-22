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СМИ Беларуси

Скарлетт Йоханссон в третий раз собирается выйти замуж

Калейдоскоп 22.03.2018 | 12:52
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Скарлетт Йоханссон собралась под венец в третий раз. Ее новым избранником стал сценарист и актер Колин Жост.

Зарубежные СМИ долго говорили о том, что Колин вскоре сделает предложение Скарлетт, а недавний выход пары в свет лишь укрепил мнение о том, что помолвка все-таки состоялась. На безымянном пальце Йоханссон красовалось кольцо, очень похожее на обручальное. Однако надела она его на другую руку. Стоит отметить, что также в свое время сделала и Никки Рид, которая не хотела привлекать внимание к браку с Йеном Сомерхолдером.

Напомним, что первым мужем Скарлетт был актер Райан Рейнольдс, а вторым - французский журналист Роман Дориак.-0-

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Теги
женщины, знаменитость, шоу-бизнес
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