Скарлетт Йоханссон в третий раз собирается выйти замуж

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Скарлетт Йоханссон собралась под венец в третий раз. Ее новым избранником стал сценарист и актер Колин Жост.

Зарубежные СМИ долго говорили о том, что Колин вскоре сделает предложение Скарлетт, а недавний выход пары в свет лишь укрепил мнение о том, что помолвка все-таки состоялась. На безымянном пальце Йоханссон красовалось кольцо, очень похожее на обручальное. Однако надела она его на другую руку. Стоит отметить, что также в свое время сделала и Никки Рид, которая не хотела привлекать внимание к браку с Йеном Сомерхолдером.

Напомним, что первым мужем Скарлетт был актер Райан Рейнольдс, а вторым - французский журналист Роман Дориак.-0-