Скоростной поезд с Hello Kitty появился в Японии

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скоростной поезд с мультяшными котами появился в Японии, сообщают информагентства.
Необычный железнодорожный состав оператора Japan Railway West Co оформлен в стиле Hello Kitty. Он курсирует между городами Шин-Осака и Хаката.
Персонажи и атрибутика популярного мультфильма размещены как на окнах, так и на сиденьях, полу поезда. Каждый пассажир может сфотографироваться с фигурой Hello Kitty в форме проводника. В первом вагоне разместился магазин сувениров.-0-
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