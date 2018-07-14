Скоростной поезд с Hello Kitty появился в Японии

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скоростной поезд с мультяшными котами появился в Японии, сообщают информагентства.

Необычный железнодорожный состав оператора Japan Railway West Co оформлен в стиле Hello Kitty. Он курсирует между городами Шин-Осака и Хаката.

Персонажи и атрибутика популярного мультфильма размещены как на окнах, так и на сиденьях, полу поезда. Каждый пассажир может сфотографироваться с фигурой Hello Kitty в форме проводника. В первом вагоне разместился магазин сувениров.-0-