Скучающий по хозяину кот растрогал интернет-пользователей

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видео с печальным рыжим котом набрало около 29 миллионов просмотров. Об этом сообщается на сайте телеканала "Звезда".
Видео было выложено в социальной сети Facebook. На нем запечатлен рыже-полосатый кот, который смотрит видео со своим погибшим хозяином. Спустя несколько минут питомец начал тереться о телефон, а затем прижался к нему.-0-
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