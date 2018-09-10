Скучающий по хозяину кот растрогал интернет-пользователей

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видео с печальным рыжим котом набрало около 29 миллионов просмотров. Об этом сообщается на сайте телеканала "Звезда".

Видео было выложено в социальной сети Facebook. На нем запечатлен рыже-полосатый кот, который смотрит видео со своим погибшим хозяином. Спустя несколько минут питомец начал тереться о телефон, а затем прижался к нему.-0-