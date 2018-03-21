Слезы градом: британец заснял как уничтожают его Ferrari

Захид Хан, владелец белоснежного Ferrari 458 Spider, опубликовал видео, на котором запечатлен его спорткар, который уничтожают на штрафстоянке. Дело в том, что автомобиль находился у владельца без документов и его признали краденным.
Хан до последнего уверял, что является единственным законным владельцем машины и просто потерял документы. По его словам, он купил "Спайдер" на аукционе и вложил в его тюнинг много денежных средств.
Однако правоохранителей доводы мужчины не убедили. Автомобиль уничтожили раньше, чем он успел поспорить за право обладания им в суде. По словам Хана, его не оповестили надлежащим образом.
Стоимость конфиската составляла 280 тыс. долларов.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4241 BYN
|2.417 BYN
|2.42 BYN
|USD
|1.9641 BYN
|1.961 BYN
|1.965 BYN
|RUB
|3.4029 BYN
|3.39 BYN
|3.408 BYN