СМИ раскрыли подробности продолжения "Игры престолов"

В финальном сезоне "Игры престолов" расскажут все о Белых ходоках и о зарождении дома Старков.

Стало известно, что в 8 сезоне "Игры престолов" сюжет развернется за тысячу лет до последних событий. Джордж Мартин поделился со сценаристами своими ранее не опубликованными частями "Песни льда и пламени". На этих книгах и будет основываться сезон.

Журнал The Hollywood Reporter выяснил, что нам расскажут о происхождении Белых ходоках, как появился дом Старков и не о раскрывшихся загадках всего Вестероса.

Сериал "Игра престолов", съемки которого начались в 2011 году, стал популярным во всем мире благодаря жестокости и непредсказуемым поворотам сюжета. Последний сезон выходит весной 2019 года. Сериал получил тридцать восемь премий "Эмми".

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