Состояние миллиардеров мира достигло $8,9 трлн

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 2017 год совокупное состояние миллиардеров мира показало максимальный рост за всю историю, сообщается в ежегодном исследовании UBS и PwC Billionaires Report 2018.

За прошлый год общий капитал миллиардеров увеличился на 19 процентов и достиг $8,9 трлн. Это самый быстрый рост состояния богатейших людей планеты за всю историю исследований. Всего в список в настоящий момент входят 2158 миллиардеров, из них 332 новых.

Быстрее всех росло состояние китайских миллиардеров. За прошлый год оно увеличилось на 38 процентов и составило $1,12 трлн.

Большинство миллиардеров живут в США — 585 человек. За год их совокупное состояние выросло на 12 процентов — до $3,1 трлн. В Западной Европе число миллиардеров увеличилось с 397 до 414 человек, а их общее состояние — на 19 процентов.-0-